Хабаровск, , 09:10 — REGNUM В пяти регионах России, входящих в Восточный военных округ (ВВО), начались специальные учения по видам всестороннего обеспечения войск. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

К учениям привлечены части, соединения и организации материально-технического обеспечения (МТО), дислоцированные на Камчатке, в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и в Приморском крае. Все они будут выполнять задачи с учётом профиля и специфики своего рода войск.

Например, подразделения МТО Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные на Камчатке, отработают загрузку ракетно-торпедного вооружения на подводную лодку, практические действия при тушении условного пожара на боевом корабле и спасении личного состава в море, а также противодиверсионную и противовоздушную оборону.

Подразделения МТО, обеспечивающие деятельность ВКС на аэродроме «Елизово», выполнят скоростное восстановление разрушенной «огнём противника» взлётно-посадочной полосы. На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае военнослужащие отработают оперативную доставку грузов и заправку техники топливом на труднодоступных направлениях. В Амурской области подразделения МТО наведут наплавной железнодорожный мост через реку Зея.

Аналогичные задачи в ходе учений, которые продлятся до конца недели, будут решать и другие подразделения МТО округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести регионах России, входящих в Центральный военный округ (ЦВО) завершились специальные учения по видам всестороннего обеспечения войск, в которых участвовали более семи тысяч военнослужащих. Учения, прошедшие на полигонах Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Самарской и Оренбургской областей, являются подготовительным этапом к масштабным маневрам общевойсковых армии ЦВО, которые пройдут в середине августа.