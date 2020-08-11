Ярославль, , 08:57 — REGNUM Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначен Владимир Лысенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Владимир Лысенко Страница Владимира Лысенко в Facebook

Лысенко сменил на этом посту Юлию Рыбакову, которая перешла на работу в Ростуризм. Как и Рыбакова, Владимир Лысенко не ярославец. Новый руководитель департамента туризма Ярославской области живёт в Москве.

Наибольшую известность он получил как победитель реалити-шоу «Последний герой» в 2009 году. Сфера туризма близка ему по предыдущей профессиональной деятельности. Он работал директором отеля Heliopark. В сети Heliopark также работал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Судя по всему, он и пригласил Лысенко на работу в Ярославль.

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