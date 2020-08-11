Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил, что его банковские счета были заморожены. Обращение политика 10 августа распространила пресс-служба партии.

Он рассказал, что счета были заблокированы в день, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мажоритарного депутата в парламенте по одному из округов в Тбилиси. Несмотря на то, что у него имеется несколько неоплаченных штрафов, в том числе на 2000 лари ($650) и 3000 лари ($970), лидер партии уверен, что это не является простым совпадением.

«До сих пор государство не вспоминало, что есть эти штрафы, — сказал Джапаридзе. — Ясно, что это — не совпадение. Все связано с тем, что сегодня утром я выступил с заявлением и выдвинул себя мажоритарным кандидатом в Дидубе-Чугурети».

Стоит отметить, что Джапаридзе в Дидубе-Чугуретском мажоритарном округе будет противостоять кандидату от правящей партии «Грузинская мечта» Гие Вольскому, который является вице-спикером парламента. Лидера «Гирчи» обещали поддержать в других оппозиционных партиях.

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