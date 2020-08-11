Москва, , 08:48 — REGNUM В Госдуме не видят практического смысла в саммитах G7 и назвали светским ритуалом.

«Саммиты G7 — своего рода международный светский ритуал. Практического смысла в них нет, но проводить как бы надо. Одна из традиций уходящей эпохи либерального глобализма», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит G7 президента РФ Владимира Путина. Трамп ранее объявлял о планах перенести саммит с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.

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