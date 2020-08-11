Киев, , 08:57 — REGNUM Главы МИД Польши, Литвы и Украины обратились к властям Белоруссии с просьбой не применять силу в отношении протестующих. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Белоруссии после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью», — сказано в заявлении глав внешнеполитических ведомств.

Министры также отметили, что ситуацию можно решить мирно, путём диалога.

«При необходимости мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу», — подчеркнули они.

Напомним, ранее Польша, Литва и Украина создали формат сотрудничества под названием «Люблинский треугольник». В рамках этого формата страны будут решать вопросы, связанные с безопасностью, экономикой, торговлей, инвестициями, туризмом и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд украинских СМИ распространил ложную информацию о том, что протестующих в Минске разгоняет «российский спецназ». Аналогичную дезинформацию распространяли во время так называемой «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году.

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