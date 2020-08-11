Брюссель, 11 августа 2020, 08:43 — REGNUM Жителям Сербии расскажут о деятельности Европейского союза в стране и о процессе вступления республики в интеграционное объединение. Согласно правительственному уведомлению к контракту, на эти цели ЕС намерен выделить до €1,8 млн.
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В документе, на который ссылается RT, уточняется, что подрядчик должен будет разработать тематический контент в поддержку деятельности ЕС в Сербии для телевидения, социальных сетей и прессы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что страна может вступить в Евросоюз до 2026 года.