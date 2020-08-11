Берлин, , 08:36 — REGNUM Россия и Германия должны открыто обсудить разногласия в двусторонних отношениях. Об этом 11 августа заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Россию.

«Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто», — сказал министр. Во время однодневного визита он планирует посетить Санкт-Петербург и Москву.

Маас добавил, что российско-германские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек. Глава МИД подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии можно только при участии Москвы.

Напомним, 6 августа в МИД Германии сообщили, что Хайко Маас планирует посетить Санкт-Петербург и почтить память погибших при блокаде Ленинграда.

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