Красноярск, , 08:35 — REGNUM На должность руководителя администрации Свердловского района города Красноярска с 10 августа назначен Алексей Дягилев. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в мэрии.

Распоряжение о переводе Дягилева с должности заместителя главы района подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Алексей Дягилев родился 12 февраля 1967 года в Норильске. Окончил Сибирский юридический институт МВД России (юриспруденция). Работал в органах МВД, пройдя путь от рядового до полковника. С июля 2020 года исполнял обязанности руководителя администрации Свердловского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Красноярском крае с должности мэра Норильска ушёл в отставку Ринат Ахметчин.

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