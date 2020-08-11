Аддис-Абеба, , 08:44 — REGNUM Министр обороны Эфиопии Лемма Мегерсса и два других высокопоставленных чиновника правительства страны ушли в отставку. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, Лемма являлся союзником премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда и ключевой фигурой в проведении политических и экономических реформ последних нескольких лет. До назначения министром обороны он возглавлял самый густонаселенный регион страны — Оромию.

Однако в ноябре прошлого года Лемма публично раскритиковал усилия премьер-министра по реорганизации правящей партии «Народно-революционный демократический фронт Эфиопии», которая находятся у власти с начала 1990-х годов. Партия была переименована в партию «Процветания». Лемма также поставил под сомнение политику Абия о «медемере» (объединении).

Объявление о его временном отстранении от должности последовало после того, как оромийское крыло правящей партии провело двухдневный саммит на фоне этнического и религиозного насилия, унесшего жизни более 170 человек. Пресс-секретарь партии обвинил Лемму в пренебрежении партией и своими обязанностями.

Пока не ясно, будет ли Лемма продолжать занимать должность министра обороны.

Тейба Хассен, заместитель Леммы на посту главы региона Оромия, также был отстранен от должности по причинам, связанным с недавним насилием, сказал пресс-секретарь.