Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Георгия Татуашвили, мэра города Дманиси в крае Нижняя Карталиния, исключили из правящей партии «Грузинская мечта». Информация об этом 10 августа была распространена секретариатом партии.

Сообщается, что Татуашвили также являлся руководителем регионального отделения партии. Городом он руководит с 2017 года. Мэра обвинили в помощи кандидату от другой партии.

«Его исключили за грубое нарушение партийной дисциплины, которое заключалось в поддержке избирательной кампании кандидата — конкурента «Грузинской мечты», — сообщили в секретариате.

Кого именно поддерживал мэр Дманиси, не указывается.

Напомним, 31 октября в Грузии должны пройти выборы в парламент. Партии начинают объявлять, кого они выдвигают в качестве кандидатов по мажоритарным округам.

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