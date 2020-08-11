Додома, , 08:25 — REGNUM Правительство Танзании ввело запрет для всех местных СМИ цитировать иностранные информационные издания без специального разрешения правительства. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на новый закон Танзании о СМИ.

Новый закон также запретит танзанийским журналистам работать с иностранными корреспондентами, если их не сопровождает правительственный надзиратель.

Международные СМИ, включая ВВС, в настоящее время широко цитируются на местном радио и телевидении.

По данным правозащитных организаций, правительство Танзании в последние годы становится все более «нетерпимым к критике».

Корреспонденты ВВС в стране полагают, что новые меры были приняты накануне предстоящих в октябре выборов президента из-за опасений, что иностранные СМИ поднимут вопросы о состоянии демократии и свободы слова в Танзании.

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