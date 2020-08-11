Уфа, , 08:14 — REGNUM Азат Бадранов назначен на пост вице-премьера правительства Башкирии. Об этом 11 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, Азат Бадранов заступает на эту должность с 11 августа и будет курировать межконфессиональные и межнациональные отношения, а также сохранение межнационального многообразия (традиций, культур, языков).

Хабиров подчеркнул, что Башкирия является этнически богатой республикой, а ее силой всегда было единство, которое нужно хранить, а на это нужны дополнительные усилия.

Глава региона отметил, что согласие всегда подвергается ударам тех сил, которые пытаются спекулировать на этой теме в своих политических, бизнес‑ и других интересах.

Он выразил уверенность в том, что Азат Бадранов, который имеет опыт публичной работы и обладает большим авторитетом в Башкирии, выполнит эту миссию достойно.

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