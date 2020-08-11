Тюмень, , 07:45 — REGNUM Глава Тюмени Руслан Кухарук за год увеличил доход на треть, или 30,6%. Это следует из декларации за 2019 год, опубликованной на сайте горадминистрации.

Мэр Тюмени в 2019 году задекларировал 5,433 млн рублей доходов. За 2018 год он отчитался о 4,2 млн рублей.

В собственности градоначальника оказался в 2019 году лишь автомобиль Volkswagen Touareg с прицепом. Вся недвижимость записана на его супругу.

Жена Руслана Кухарука владеет вместе с одним из сыновей квартирой. Ей принадлежат гараж, овощехранилище, автомобиль Mitsubishi Outlander II XL. Второй сын главы Тюмени получил в 2019 году доход в семь тысяч рублей.