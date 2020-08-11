Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Россия и Китай не хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп избрался на второй срок. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

Дональд Трамп «Китай крайне сильно желает нашего поражения. И знаете, кто еще не обрадуется нашей победе? Россия».

По словам главы Белого дома, РФ возмущена тем, что из-за него НАТО увеличило взносы в свой бюджет, а также потому, что США укрепили военное положение и стали одним из лидеров энергетического сектора.

Кроме того, по мнению Трампа, именно он раскрыл договоренности между Германией и Россией по проекту «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Дональд Трамп заявил, что РФ меньше всего хотела бы видеть его посту президента США из-за его жесткой позиции в отношении Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Россия не хочет видеть меня президентом США