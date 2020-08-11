Крушевац, , 07:44 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин 10 августа заявил в городе Крушевац, что перемещения сербских вооруженных полицейских на территории севера Косово проходило в ходе совместного с КФОР (миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН — ИА REGNUM) патрулирования границы, а потому пересечение сербскими полицейскими границы с Косово было абсолютно легально.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Вулина:

Александр Вулин Единственная правда в том, что имело место синхронное патрулирование между Сербской армией и КФОР и региональной командой «Восток», к которой принадлежит турецкий контингент, совместно с двумя представителями американского контингента, в период 16:50 — 18:10 по линии Мухоц-Нижнее Карачево, вдоль предусмотренной административной линии.

По словам Вулина, в совместном патрулировании границы участвовали также и косовские полицейкие и точные дата и место патрулирования были известны заранее. Тот же факт, что власти в Приштине не были извещены заранее, глава силового ведомства объяснил достаточно грубо — сербская армия подписала соглашение с КФОР, а не с полицейской службой Косово и не признает никакую силу, кроме КФОР, ответственной за безопасность на территории края.

В Косово внезапное появление вооруженных сербских полицейских было воспринято как провокация.

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