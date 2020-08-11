Москва, , 07:38 — REGNUM США и Германия вошли фазу самого большого противостояния за всю историю из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил 10 августа председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью «Российской газете».

«Никогда ещё Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины, — сказал сенатор. — Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США».

Пушков объяснил, что на карту в этом противостоянии поставлены миллиарды долларов, вложенных европейскими компаниями в проект. Кроме того, его успешная реализация обеспечит Германии ключевую роль в области газораспределения по всему Евросоюзу.

Ранее источники в Берлине сообщали, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH серьёзными последствиями в случае, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для «Северного потока — 2».

В правительстве Германии, в свою очередь, заявили, что поддерживают контакты с фирмами, которым Соединённые Штаты грозят введением санкций.

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