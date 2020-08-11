Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Действия участников акций протеста в Белоруссии поддержал бывший американский вице-президент и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах в США Джозеф Байден. Об этом говорится в заявлении политика на сайте Medium.

Он призвал белорусского президента Александра Лукашенко относиться с уважением к правам протестующих. По мнению Байдена, на прошедших выборах в Белоруссии имели место фальсификации.

Бывший вице-президент США считает, что в республике необходимо провести пересчет голосов и освободить политзаключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель комитета по иностранным делам в американском сенате Роберт Менендес выпустил заявление, в котором он предупредил, что против Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.

После этого глава сенатского комитета по международным делам Джим Риш заявил, что Александр Лукашенко должен будет уйти в отставку, если выяснится, что он был переизбран не демократическим путем.

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