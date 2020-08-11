Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно будет уйти в отставку, если окажется, что он был переизбран недемократическим путём, заявил 10 августа глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш.

«Лукашенко должен обеспечить достоверный подсчёт результатов вчерашнего голосования и уйти в отставку, если подтвердится, что он не был переизбран демократическим путем», — приводят слова сенатора в его пресс-службе.

Риш добавил, что белорусскому президенту следует немедленно прекратить преследовать журналистов, отключать интернет, арестовывать граждан и проявлять в отношении них насилие. «Мирную передачу власти» сенатор-демократ назвал «жизненно важной для будущего Белоруссии и её суверенитета».

Ранее, напомним, с аналогичным заявлением выступил представитель комитета по иностранным делам в Сенате США Роберт Менендес. Он предупредил, что «неправильный» подсчёт результатов на выборах обернётся санкциями против Лукашенко.

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