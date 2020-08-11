Владикавказ, , 07:03 — REGNUM В Северной Осетии прошли тактические учения артиллеристов со стрельбами из минометов большой мощности «Тюльпан». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В артиллерийских стрельбах приняли участие минометчики артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), которые совершили форсированный марш из места своей дислокации в Ингушетии на полигон Тарское в Северной Осетии.

В ходе стрельб боевые расчеты нанесли корректируемые с помощью БПЛА сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по различным целям — движущимся колоннам противника, складам с оружием, командным пунктам.

«Огонь вёлся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в занятиях на полигоне приняли участие более одной тысячи военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники. В числе используемых при стрельбах артиллерийских систем — самоходные минометы «Тюльпан» и самоходные пушки «Пион».

Как сообщало ИА REGNUM, более 12 тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц военной техники примут участие в военных учениях в четырёх регионах Сибири и Поволжья. По словам командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина, в учениях примут участие две общевойсковые армии: 2-я гвардейская и 41-я.

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