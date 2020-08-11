Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Китайские санкции, введенные в отношении ряда официальных лиц США, в том числе и политиков, получат ответ со стороны американских властей, заявил глава Госдепартамента Майкл Помпео в эфире телеканала Newsmax TV.

По его словам, в Китае должны понимать, что любые действия против Соединённых Штатов или американских граждан всегда получат оценку и соответствующую реакцию.

При этом Помпео не стал уточнять, какие ответные меры предпримут в Вашингтоне. Однако госсекретарь добавил, что для этого существует «широкий набор действий».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа власти КНР обнародовали список из 11 официальных лиц США, в адрес которых будут введены персональные санкции.

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