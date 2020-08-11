Манила, , 05:43 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что его страна может стать первой, которая испытает российскую вакцину от COVID-19. Но при условии, что партия вакцины будет поставлена в его страну бесплатно, передаёт 10 августа телеканал CNN Philippines.

Отмечается, что вопрос о поставках вакцины на Филиппины Дутерте намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил также, что готов стать первым добровольцем у себя в стране во время клинических испытаний.

«Когда она прибудет, я представлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — сказал Дутерте.

Ранее Россия подала заявку на тендер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины от COVID-19.

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