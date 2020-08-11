Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Не соблюдающие новые правила бухгалтерской отчетности США компании из Китая покинут американские биржи до конца 2021 года. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил 10 августа на брифинге в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов Мнучин подтвердил, что такая рекомендация касательно китайских компаний дана, и «если по состоянию на конец следующего года они не будут в полной мере соблюдать» новые стандарты отчётности, то «они будут исключены из списка бирж».

«Это китайские и любые другие компании — все они должны применять одни и те же бухгалтерские стандарты», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что идти на уступки по ситуации с Гонконгом Коммунистическая партия Китая не хочет. Комментируя задержания в Гонконге оппозиционного медиамагната Джимми Лая, Помпео выразил сожаление, добавив, что Компартия Китая решила превратить Гонконг «в очередной коммунистический город».

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