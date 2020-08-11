Кемерово, , 04:57 — REGNUM Депутат парламента Кемеровской области Алексей Юрьев назначен временно исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ). Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В областном парламенте уточнили, что Юрьев с апреля 2020 года занимал должность проректора по перспективному развитию вуза.

Выборы ректора СибГИУ пройдут на конференции работников и обучающихся университета. Алексей Юрьев планирует баллотироваться на этот пост.