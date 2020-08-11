Минск, , 04:20 — REGNUM В центре Минска прошли несогласованные акции протеста граждан, выразивших недовольство результатами выборов президента Белоруссии. Они завершились разгоном протестующих после полуночи, передаёт 11 августа агентство Sputnik.

Уличные акции состоялись во всех областных центрах республики, в них приняли участие сотни человек. Самые масштабные протесты прошли в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты сопровождались беспорядками, манифестанты попытались возвести баррикады для блокировки движения по проспекту Притыцкого в Минске, однако эти попытки пресекли сотрудники правопорядка.

Сообщалось, что один из протестующих погиб, когда попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону ОМОНа. Это устройство взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Задержание протестующих проводилось силами ОМОНа при поддержке внутренних войск Белоруссии. На момент завершения акции МВД Белоруссии не сообщило точное количество задержанных, ожидается, что их число будет названо позже.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По предварительным данным ЦИК, 80,08% голосов избирателей получил действующий президент Александр Лукашенко, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%.

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