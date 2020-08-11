Москва, , 04:05 — REGNUM В телеграм-каналах и СМИ вновь обсуждается очередной график рабочей поездки по Дальнему Востоку главы правительства РФ Михаила Мишустина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На этот раз предполагается, что премьер Мишустин 13 августа посетит столицу Чукотки — Анадырь, на следующий день в графике Камчатка, далее Амурская область и Колыма.

Председатель российского правительства проведёт совещание по социально-экономическим проблемам на Камчатке, а также обсудит вопросы рыбной отрасли. Не исключено, что с Мишустиным будет и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а также ряд федеральных министров.

Как и предполагалось, Хабаровск и Владивосток в планах рабочей поездки не заявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в СМИ обсуждалась информация, что Михаил Мишустин поедет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска. Выдвигались разные варианты, но было очевидно, что крупные регионы ДФО в планы Мишустина не входят.