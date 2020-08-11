Бейрут, , 04:03 — REGNUM По меньшей мере 45 человек пострадали в ходе столкновений протестующих с полицейскими и военными в Бейруте, сообщается на странице в Twitter Ливанского отделения Красного Креста.

Семеро из них госпитализированы. Протесты возобновились с новой силой после отставки ливанского правительства. Теперь демонстранты требуют роспуска парламента государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в ходе стычек и столкновений между протестующими и представителями сил безопасности пострадали более 100 ливанских военнослужащих.

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