Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.

По словам представителя госдепартамента, республика защищала свою независимость от «иностранных злоумышленников».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа словацкие власти решили выдворить троих сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с подозрением в работе на спецслужбы.

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