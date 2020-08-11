Минск, , 02:54 — REGNUM Сообщения о подавлении беспорядков в Минске якобы с участием «российского спецназа» поддержали в ряде украинских СМИ.

Со ссылкой на белорусские Telegram-каналы они распространили видео, авторы которого утверждали, что якобы силовики из России «вытаскивают за волосы из машин девушек», поддерживающих протестующих гудками.

Такое утверждение авторы ролика построили на схожести элементов формы сотрудника белорусских правоохранительных органов с российскими. В сети этот аргумент не поддержали, назвав ролик фейком, и указав на то, что в одном из спецподразделений Белоруссии есть такая же символика.

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В Белоруссии второй день подряд проходят массовые акции протестов против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко.

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