Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп покинул зал брифингов в Белом доме после того, как недалеко от здания раздались выстрелы. Об этом американский президент сообщил через некоторое время, вернувшись к журналистам.

«Произошла стрельба за пределами Белого дома, (ситуация) под контролем», — сказал он, выразив слова благодарности Секретной службе «за эффективную работу».

Трамп добавил, что после перестрелки один человек был доставлен в больницу — неизвестный, который был ранен сотрудниками Секретной службы.

Ранее 10 августа Трамп неожиданно прервал брифинг в Белом доме. Через пять минут после начала мероприятия к нему подошёл сотрудник Секретной службы, после чего американский президент вышел из зала с охраной.

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