Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Попытки использовать ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2 в США для политических целей необходимо прекратить, заявил американский президент Дональд Трамп 10 августа на брифинге.

При этом глава Белого дома пообещал разобраться, каким образом вирус проник на территорию страны. Трамп добавил, что у всех есть недовольство по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в США скорее всего ухудшится.

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