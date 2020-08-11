Деревня Алабино, Московская область, , 01:59 — REGNUM Команда Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 10 августа прибыла в Московскую область для участия в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода-2020», который в рамках Армейских международных игр-2020 пройдёт во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Для участия в армейских состязаниях в Россию прибыли более 70 офицеров и солдат НОАК. На военном аэродроме в Московской области команду встретили представители конкурса от российской стороны. Был организован первичный медицинский осмотр прибывших, которые после прохождения карантина начнут подготовку к состязаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, следующая в Подмосковье для участия в «Танковом биатлоне» техника национально-освободительной армии Китая (НОАК) на железнодорожной станции Забайкальск была перегружена с китайских железнодорожных платформ на российские. Необходимость такой перегрузки связана с тем, что в Китае ширина колеи соответствует европейскому стандарту и равняется 1435 мм, а ширина железнодорожной колеи в России равна 1520 мм.

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