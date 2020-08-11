Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС. Такое заявление представителя комитета по иностранным делам в американском сенате Роберта Менендеса распространила его пресс-служба.

Сенатор назвал выборы в Белоруссии «фальсификацией и трагедией» и оценил как неприемлемый арест гражданина США Виталия Шклярова.

По мнению Менендеса, Белый дом обязан указать Минску на то, что достижения в двусторонних отношениях не будут ничего стоить до тех пор, пока белорусские власти не будут соблюдать международно признанные демократические стандарты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что американские власти следят за ситуацией после президентских выборов в Белоруссии и «глубоко обеспокоены» задержанием протестующих.

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