Минск, , 00:55 — REGNUM Сотрудники милиции разогнали протестующих в районе универсама «Рига» с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа, передаёт 11 августа агентство «Sputnik Беларусь».

Первые взрывы светошумовых гранат в районе универсама раздались около 23:40, всего раздалось не менее пяти взрывов, сопровождавшихся вспышками, сейчас там слышны сирены автомобилей экстренных служб. Во время разгона милиция вытеснила людей во дворы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из толпы протестующих по улице Притыцкого в милицию полетели «коктейли Молотова».

Акции протестов против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, продолжаются в Белоруссии второй день.

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