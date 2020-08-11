Минск, , 00:38 — REGNUM Протестующие в Минске закидали милицию «коктейлями Молотова» в момент, когда бойцы ОМОНа выдвинулись в их сторону для задержаний, передаёт 11 августа агентство «Sputnik Беларусь».

Протесты начались вечером 10 августа у станции метро «Пушкинская», затем перекинулись выше по улице Притыцкого, в сторону «Спортивной». К полуночи там начались жесткие задержания демонстрантов.

Задержания также проходят в районе универсама «Рига» — там милиция рассеяла группы митингующих по дворам.

В Белоруссии второй день подряд проходят массовые акции протестов против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко.

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