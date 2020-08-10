Минск, , 23:58 — REGNUM Администрация мессенджера Telegram задействовала инструменты противодействия цензуре для работы в Белоруссии, сообщил вечером 10 августа основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет время от времени отключается по всей стране», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, в Белоруссии на фоне массовых акций протеста против объявленных ЦИК результатов президентских выборов второй день наблюдаются масштабные перебои с интернетом. Александр Лукашенко сегодня заявил, что отключения сети осуществляются из-за границы, отметив, что против Белоруссии «гибридно действуют по всем направлениям».