Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Идти на уступки по ситуации с Гонконгом Коммунистическая партия Китая не хочет — в этом США уже убедились, сообщил 10 августа журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Майк Помпео Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя задержания в Гонконге оппозиционного медиамагната Джимми Лая, Помпео выразил сожаление, добавив, что Компартия Китая решила превратить Гонконг «в очередной коммунистический город».

Американский дипломат заявил, что Штаты «пытались создать инициативы», которые должны бы были помочь Компартии Китая «переосмыслить свою позицию».

Помпео «Но я не испытываю оптимизма относительно того, что они изменят свое поведение, учитывая то, что мы наблюдали сегодня утром и в последнюю неделю».

Он добавил, что, несмотря на упрямство Пекина, Вашингтон не даст ему «извлекать выгоды из своего отношения к жителям Гонконга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец газеты The Apple Daily Лай был арестован в Гонконге утром 10 августа по подозрению в антигосударственной деятельности.

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