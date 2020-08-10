Минск, , 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города. Пока безуспешно: ОМОН разрушает баррикады, применяя светошумовые гранаты.

При попытках колонн демонстрантов выдвинуться в центр города применяются также резиновые пули. Иногда дело доходит до рукопашной.

При попытке построить баррикаду на Пушкинской площади ОМОН использовались рекламные щиты и другие подручные средства. Как минимум два десятка демонстрантов и зевак оказались в автозаках.

Бежавшим с места инцидента жители окрестных домов предоставляют убежище, открывая кодовые замки в подъездах.

Ведущая к Пушкинской площади улица Притыцкого из-за блокировки проезда сотрудниками ГАИ превратилась в огромную пробку. Водители постоянно сигналят, выходят из машин. Повсюду звучит песня Виктора Цоя «Перемен!».

Всю столицу Белоруссии охватил транспортный коллапс: огромные заторы наблюдаются по всем направлениям. Стычки демонстрантов с МВД отмечены во всех районах города.