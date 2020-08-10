Архангельск, 10 августа 2020, 22:36 — REGNUM Архангельские власти готовятся к созданию нового муниципального округа — этим статусом планируют наделить Вилегодский район.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на территории района уже проведены все необходимые процедуры — публичные слушания и сессии депутатов поселенческого и районного уровня. Заключительным этапом реформы станет принятие соответствующего законопроекта областным собранием.
В правительстве отметили, что благодаря новому статусу территория Вилегодского района сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки, предусмотренными областными законами. Для округа будет разработан отдельный план мероприятий по социально-экономическому развитию конкретного муниципального округа с выделением финансовых средств из областного бюджета для софинансирования решения вопросов местного значения.
С созданием муниципального округа работы лишатся все главы поселений и председатели представительных органов власти. Им, как отметили в правительстве, выплатят компенсацию в размере шестимесячного денежного вознаграждения.
По мнению депутата областного собрания Леонида Таскаева, практика «укрупнения» муниципальных образований в муниципальные округа в первую очередь приведет к потере управляемости.
Напомним, первый муниципальный округ Архангельской области, — Каргопольский — был создан 29 мая 2020 года.
Законопроект о создании Вилегодского муниципального округа планируют рассмотреть на очередной сессии областного собрания депутатов 23 сентября 2020 года в первом и втором чтениях.