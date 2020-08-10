Бейрут, , 22:23 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун принял отставку правительства Хасана Диаба, 10 августа сообщает агентство Associated Press.

Мишель Аун Mgchammas

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке всего своего кабинета из-за кризиса и беспорядков, возникших после трагедии в бейрутском порту.

В настоящий момент в Бейруте, значительная часть котрого разрушена взрывом на складах порта 4 августа, продолжаются массовые беспорядки и столкновения с армией.

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