Москва, , 22:13 — REGNUM Спикер Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союзного государства Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

«Депутаты Государственной думы вместе со своими белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства. Считаем, что его потенциал не исчерпан», — говорится в поздравлении.

Крайне важно строить отношения между странами на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения, цитирует документ пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин пожелал Лукашенко и всем гражданам республики успехов и благополучия.