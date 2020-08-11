Тегеран, , 07:32 — REGNUM 10 августа официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал многочисленные перестановки в администрации США и заявил, что Тегерану «наплевать на последовательные смены провалившихся руководителей США». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его словам, это вполне естественно для команды, которая приближается к своему окончательному провалу, в связи с чем сменяет игроков. Мусави сослался на попытку США продлить эмбарго на поставки оружия Ирану и заявил, что санкции в отношении Исламской Республики представляют собой большую угрозу юридическому механизму Совета Безопасности ООН.

На просьбу прокомментировать заявление о том, что Иран может вмешаться в президентские выборы в США, Мусави отметил, что Тегерану безразлично, кто займет пост в Белом доме, поэтому Иран не вмешивается и даже не заботится о результате выборов в Соединенных Штатах.

«Иран не обращает внимания на политические тенденции и партии США, но следит за их поведением по отношению к Исламской Республике», — добавил он.