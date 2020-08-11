Тегеран, , 07:37 — REGNUM 10 августа официальный представитель МИД Ирана заявил, что недопустимо использование некоторыми лицами, группами и иностранными государствами взрыва в Бейруте в качестве предлога для достижения своих политических целей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Через иностранные провокации некоторые лица в Ливане преследуют политические цели», — заявил Аббас Мусави журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы.

«Иран поддержал ливанскую нацию и правительство с самого начала возникновения человеческой трагедии», — сказал Мусави, подчеркнув, что аспекты этой трагедии находятся в стадии изучения.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные переговоры со своим ливанским коллегой, а президент Ирана Хасан Рухани отдал приказ помочь пострадавшей нации», — сообщил официальный представитель МИД, отметив, что Иран направил в Ливан 95 тонн экстренных медицинских поставок.

Около 160 человек погибли и 6000 получили ранения в результате мощного взрыва на складе в бейрутском порту, где хранилась аммиачная селитра.