Ниамей, , 21:23 — REGNUM Французские военные совместно с армией Нигера начали поиски боевиков, атаковавших французских гуманитарных работников в заповеднике в районе Куре, 10 августа сообщает Agence France-Presse.

Солдаты армии Нигера U.S. Navy

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа шестеро граждан Франции, а также их гид и водитель, были убиты вооруженными боевиками в заповеднике в районе города Куре в провинции Тиллабери в Нигере.

Убитые являлись сотрудниками «Агентства по техническому сотрудничеству и развитию» (Agence d’aide a la cooperation technique et au developpement, ACTED) — французской «гуманитарной организации», которая действует в зонах военных конфликтов.

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