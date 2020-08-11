Тегеран, , 07:54 — REGNUM 9 августа президент Ирана Хасан Рухани призвал развернуть умеренную кампанию против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Определяя умеренный путь, на котором деятельность не закрывается, однако соблюдаются все медицинские протоколы, Рухани сказал, что когда 77% людей придерживались директив министерства здравоохранения, потери были двузначными, однако когда соблюдение протоколов упало до 17%, началась вторая волна вспышки опасного вируса.

Выступая в Национальной целевой группе по борьбе с коронавирусом, президент отметил, что медицинский персонал проделал большую работу, и теперь 30% больничных коек пустуют.

Он подчеркнул, что экономическая, образовательная и социальная деятельность не может быть полностью прекращена, но и образ жизни, каким он был до вспышки, также невозможен, поэтому предпочтительным будет «умеренный путь».

Рухани заявил, что люди должны постоянно мыть руки и соблюдать личную гигиену, носить маски и следовать правилам социального дистанцирования, а также избегать собраний.