Тегеран, , 07:56 — REGNUM 9 августа глава иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) заявил, что общество отправило в Ливан 95 тонн грузов помощи после смертельного взрыва, прогремевшего в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Четыре других груза помощи весом около 60 тонн также будут отправлены в пострадавший ливанский город», — сказал Карим Хеммати, выступая на церемонии открытия в северо-восточной части страны.

Как заявил глава IRCS, Иран также направил в Бейрут квалифицированных и опытных добровольцев.

Первый груз гуманитарной помощи Ирана, состоящий из 95 тонн продовольствия и медикаментов, прибыл в Бейрут 6 августа. Как сообщается, в результате мощного взрыва 4 августа на складе аммиачной селитры в Бейруте (Ливан), погибли почти 160 человек и около 6000 получили ранения.

Иран является первой страной, чьи силы срочно направили медицинскую и гуманитарную помощь в Ливан, чтобы помочь жертвам произошедшего взрыва.