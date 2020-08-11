Тегеран, , 07:59 — REGNUM 9 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил посольство Ливана в Тегеране, чтобы подписать мемориальную книгу в честь жертв разрушительного взрыва в ливанской столице. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее Зариф опубликовал послание с соболезнованиями в своем твиттере на арабском языке, в котором он заявил: «Наши мысли и молитвы в настоящий момент находятся вместе с великим и стойким народом Ливана. Как всегда, Иран готов предоставить любую помощь, которая может оказаться необходимой».

Кроме того, в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой Шарбелем Вехбе министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана предоставить гуманитарные поставки пострадавшим от стихийного бедствия жителям Бейрута.

В результате крупного взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 158 человек и еще 6000 получили ранения. Около 21 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.