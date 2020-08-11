Тегеран, , 08:14 — REGNUM 8 августа заместитель главы иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) по вопросам здравоохранения, лечения и реабилитации заявил, что полевой госпиталь IRCS готов оказать услуги ливанцам, пострадавшим в результате недавнего взрыва в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре с журналистами IRNA Фарид Морадян, который в данный момент находится в Бейруте, заявил, что полевой госпиталь был возведен на юге столицы в Дахие.

Он отметил, что услуги больницы должны оказываться на основе 7 принципов Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которые заключаются в гуманности, беспристрастности, нейтралитете, независимости, добровольности, единстве и универсальности.

Морадян подчеркнул, что больница включает в себя различные отделения, включая неотложное, хирургическое, специальное, клиническое и фармацевтическое. Он также сказал, что больница способна предоставить хирургические, клинические и медицинские услуги тем, кто пострадал от недавнего взрыва.

Иран является первой страной, чьи силы срочно направили медицинскую и гуманитарную помощь в Ливан, чтобы помочь жертвам произошедшего взрыва.