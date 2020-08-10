Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Власти США следят за ситуацией после президентских выборов в Белоруссии и «глубоко обеспокоены» задержанием участников акций протеста, заявила на брифинге 10 августа пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Жёсткое ограничение доступа к выборам кандидатов, запрет присутствия на избирательных участках местных независимых наблюдателей, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили избирательный процесс», — сказала представитель Белого дома.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила более 10% избирателей.

В ходе силового подавления акций протеста, начавшихся накануне вечером в нескольких городах Белоруссии, пострадали десятки человек, порядка трёх тысяч человек задержаны. Среди пострадавших и задержанных есть журналисты, в том числе российские.

Следственный комитет Белоруссии возбудил по факту акций протеста 21 уголовное дело по пяти статьям.

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