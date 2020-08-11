Тегеран, , 07:42 — REGNUM 8 августа посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи в своём письме призвал ООН привлечь к ответственности США за агрессию истребителей против иранского пассажирского самолета в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Иран выражает свои самые решительные возражения против этого нарушения международного права и будет добиваться решения данного вопроса через соответствующие международные органы», — говорится в письме.

«Самолет Airbus A310 авиакомпании Mahan Airlines, следовавший 23 июля из Тегерана в Бейрут, был неожиданно перехвачен двумя американскими истребителями F-15 во время движения по международным коридорам в воздушном пространстве Сирии», — сообщил Тахт Раванчи.

«В ответ на наступательные и опасные маневры американских истребителей и для того, чтобы спасти жизнь бортпроводникам и пассажирам, пилоту пришлось изменить высоту полёта, несколько человек на борту получили травмы», — заявил он.

«В соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации организация гражданской авиации Ирана связалась с сирийскими властями и призвала провести быстрое и точное расследование инцидента», — отмечается в послании.

Раванчи подчеркнул, что иранские власти начали расследование после того, как самолет вернулся из Бейрута.