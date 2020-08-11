Тегеран, , 07:31 — REGNUM 8 августа иранские разведывательные силы арестовали членов террористической группы «Такфири» в провинции Систан и Белуджистан, заявил директор разведывательного управления провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, иранский чиновник отметил, что террористическая группа длительное время вызывала беспокойство у местных жителей. «В ходе произведённой операции спецслужбы арестовали членов террористической группы и изъяли оружие с боеприпасами», — отметил он.

Ранее террористы заложили бомбу в Захедане, а затем вызвали полицию. Когда полицейские прибыли на место, члены группировки взорвали бомбу, ранив четверых полицейских. Между тем руководитель Центра неотложной медицинской помощи Захеданского университета медицинских наук Фариборз Рашеди заявил, что четверо пострадавших полицейских получили небольшие травмы и были выписаны из больницы после оказания медицинской помощи.

Он подчеркнул, что двое полицейских получили амбулаторную медицинскую помощь и были немедленно выписаны, а еще двое были отпущены сразу после обследования.